شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على حي الرمل إلى 24 شهيدا وجريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن حصيلة الغارة الإسرائيلية على مبنى في حي الرمل بقضاء صور في محافظة الجنوب ارتفعت إلى 7 شهداء و17 جريحا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة خربة سلم بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية، كما شن غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين الحلوسية وديرقانون النهر، وأخرى على بلدة بيوت السياد استهدفت مسجد البلدة.

كما شن طيران الاحتلال غارة على بلدة معركة، وغارتين على بلدة الخيام، بالإضافة إلى غارة على أطراف بلدة البرغلية، وأخرى على بلدة القليلة.

من جهته، أعلن "حزب الله" استهداف شركة "يوديفات" للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بمسيرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة، بالإضافة إلى قصف مستعمرة "كريات شمونة" بالصواريخ.