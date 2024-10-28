شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: نتنياهو يستهدف إبعاد كل الفلسطينين عن أراضيهم والان مع تفاصيل الخبر

طالب أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، بضرورة وقف الاغتيالات السياسية والانتهاكات الإنسانية، التى تخالف النظام العالمى، والقانون الإنسانى الدولى، مشيرًا إلى أن إفلات إسرائيل من العقاب، مكنها من الاستمرار فى انتهاكاتها ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن تل أبيب اخترقت كل الاتفاقيات الدولية، والتى من بينها مع الاتحاد الأوروبى، لذلك على الجميع المواجهة بكل شجاعة.

وأشار الصفدى فى كلمته بالمنتدى الإقليمى التاسع، أن هدف الحكومة الإسرائيلية الحالية، هو إبعاد كل الفلسطينين عن أراضيهم، مطالبًا بالوقوف الدولى ضد تدمير الأحياء الكاملة، حيث مئات الآلاف من الطلبة فقدوا منازلهم، وأصبحت المدارس ملاجئ لهم، حتى تعرضت هى الأخرى للقصف، واستهداف العديد من الأطفال داخل هذه المدارس، مشيرًا إلى كارثة أخرى تتعلق بالتعليم، حيث أن هناك أكثر من 40 ألف طفل تحت سن 16 عاما لم يلتحقوا بالدراسة فى الفترة الحالية.

وأشار الصفدى إلى ما جرى فى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة من احتجاز للأطباء والممرضين ومنعهم من تقديم العلاج للمرضى والمصابين وعدم وجود الأوكسجين فى تلك المستشفيات لذلك لا يمكن التزام الصمت على المستوى العالمى اتجاه ذلك.

وشدد الصفدى على ضرورة أن تكون أولوية المجتمع الدولى هى إنهاء الحرب، وعدم استخدام التجويع كآلة فى الحرب، ويجب أن يكون القانون الدولى الإنسانى أولوية للجميع، موضحًا أن السلم والعدالة سيوفران الاستقرار للمنطقة، كما يجب العمل مع المجتمع الدولى وميثاق الأمم المتحدة وبالتوافق مع حقوق الإنسان لإيقاف إسرائيل عما تقوم به من قتل الأشخاص دون عقاب.

وفى المنتدى الإقليمى التاسع للاتحاد من أجل المتوسط فى مدينة برشلونة الإسبانية، يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمناقشة التحديات الإقليمية الأكثر إلحاحا، ولا سيما الوضع المقلق فى الشرق الأوسط.

ويمثل الحدث فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن كيفية المضى قدما فى هذه القضايا بشكل جماعى فى مواجهة التوترات الإقليمية.

ودعى ممثلو الدول الأعضاء فى الاتحاد من أجل المتوسط البالغ عددها 43 دولة إلى الحدث الذى يرأسه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل إلى جانب نائب رئيس الوزراء الأردنى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل.

ويعقد المنتدى الإقليمى التاسع للاتحاد من أجل المتوسط بعد مؤتمر المجتمع المدنى الأورومتوسطي، الذى ينظمه المعهد الأوروبى للبحر الأبيض المتوسط (IEMed).

الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) هو منظمة حكومية دولية تضم 43 دولة لتعزيز التعاون الإقليمى والحوار من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة تتناول التنمية الشاملة والمستدامة، والاستقرار والتكامل فى المنطقة الأورومتوسطية.