شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على مخيمى البريج والمغازى وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طفلا استشهد إثر إصابته برصاص طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي، ونقل إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال قصفت مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.