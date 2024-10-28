شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: لاتطبيع مع إسرائيل دون ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، إن أمن أوروبا مرتبط بشكل كبير باستقرار الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب في عملية برشلونة هو التقدم نحو السلام في الشرق الأوسط، لذلك لابد من وضع استراتيجية ترتكز على إرادة الجميع نحو شرق أوسط مستقر وآمن.

وأكد الزيانى، في كلمته بالمنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، إنه لا يمكن المضي قدمًا نحو التطبيع مع إسرائيل، دون ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مطالبًا بضرورة إقامة منصات للوصول الى حلول جذرية واضحة لخلق بيئة في الشرق الاسوط تمكن الشعبين من العيش جنبًا إلى جنبًا رغم الفروق الدينية والعرقية و الأيدلوجية.

ولفت الزياتى، إلى ضرورة وضع بيئة ملائمة، من خلال احترام حقوق الإنسان، وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكذلك تعزيز الجيش اللبناني، ووقف الحرب، والعمل على السلام.

وفى المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية ، يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمناقشة التحديات الإقليمية الأكثر إلحاحا، ولا سيما الوضع المقلق في الشرق الأوسط.

ويمثل الحدث فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن كيفية المضي قدما في هذه القضايا بشكل جماعي في مواجهة التوترات الإقليمية.

ودعي ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط البالغ عددها 43 دولة إلى الحدث الذي يرأسه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل إلى جانب نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل.

ويعقد المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط بعد مؤتمر المجتمع المدني الأورومتوسطي، الذي ينظمه المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed).

الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) هو منظمة حكومية دولية تضم 43 دولة لتعزيز التعاون الإقليمي والحوار من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة تتناول التنمية الشاملة والمستدامة، والاستقرار والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية.