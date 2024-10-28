شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماع الـ12 للجنة الفنية للسياحة العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية للسياحة العربية برئاسة مصر وبمشاركة ممثلي وزارات السياحة في الدول العربية وذلك لإعداد مشروع جدول أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة ومكتبه التنفيذي المقرر عقدهما ديسمبر القادم .

وأكد مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتور بهجت أبو النصر، في كلمته الافتتاحية، أهمية عمل هذه اللجنة التي تعد بمثابة لجنة تحضيرية للمجلس الوزاري العربي للسياحة وإعداد مشروع جدول الأعمال بما يعزز التعاون العربي المشترك في مجال السياحة.

وأضاف أبو النصر أن جدول أعمال اللجنة يتضمن نحو 12 بنداً منها العمل السياحي المشترك بين الدول العربية، حيث يعرض على اللجنة مشروع اتفاقية عربية للتعاون السياحي بين الدول العربية، ونتائج ورشة العمل التي عقدتها الأمانة العامة حول تعزيز قدرات الذكاء الاقتصادي في السياحة وكذلك مناقشة آخر مستجدات تطوير منتج سياحي إقليمي مشترك "كإقليم عربي سياحي"، ودعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة، وتعزيز ثقة المستهلك – السائح العربي، وموضوع الابتكار السياحي والسياحة الذكية.

ودعا الوفود العربية إلى المشاركة في منتدى السياحة الميسرة (سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة) والذي سيعقد بالجمهورية التونسية يومي 20 - 21 نوفمبر 2024؛ كما يتضمن مشروع جدول أعمال اللجنة الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة حول التغييرات المناخية وأثرها على القطاع السياحي العربي.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة، في ختام أعمالها، تقريرا بنتائج الاجتماع والتوصيات التي تصدر في هذا الشأن إلى المكتب التنفيذي ومن ثم إلى المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته القادمة (ديسمبر 2024)، للنظر في إقرارها والعمل بموجبها.