شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفل في هجوم للدعم السريع على قرية بولاية النيل الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

شنت ميليشيا الدعم السريع، هجوما عنيفا على قرية "رجل زغاوة" في ولاية النيل الأبيض، اليوم الاثنين، واستهدفت المدنيين العزل، وهو ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفل.

وقالت منصة نداء الوسط، وهى مجموعة أهلية، إن مقاتلو الدعم السريع قاموا بأعمال نهب وتخريب واسعة شملت المحال التجارية والممتلكات العامة والخاصة بالقرية، وفقا لصحيفة التغيير السودانية.

وأكدت صحيفة التغيير، رصد تحركات للدعم السريع غربي النيل الأبيض، حيث قامت بإنشاء إرتكازات وانتشرت في عدة مناطق، منها العلقة، الصوفي، قوز البيض، وودنمر.

وفى بيانها الرسمي، طالبت منصة نداء الوسط، مجددًا بضرورة تصنيف قوات الدعم السريع كجماعة إرهابية، قائلة :"بيانات الإدانة والاستنكار لا تكفي لردع هذه القوات عن ارتكاب انتهاكاتها بحق الشعب السوداني وسعيها للسيطرة على أراضيه".

وفى سياق متصل، أكدت شبكة أطباء السودان، اليوم الاثنين في بيان رسمي، مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين عقب هجوم نفذته قوة تتبع للدعم السريع على منطقة السديرة الغربية بولاية الجزيرة، التي تشهد عنف مستمر ومتصاعد الأيام القليلة الماضية.

ويعتبر البعض، أن العنف المتصاعد من قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، هو رد فعل انتقامي على قرار قائد قوات الدعم بولاية الجزيرة، أبو عاقلة كيكل، الانحياز لصف الجيش السوداني، وهو ما فتح الباب أمام آخرين لكى يحذو حذوه.