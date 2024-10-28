شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية إعلام خلال قمة الإبداع الإعلامى تؤكد الحاجة إلى تعزيز المواطنة الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم الاثنين جلسة نقاشية بعنوان "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي نحو مستقبل أفضل"، وذلك ضمن فعاليات قمة الابداع الإعلامي للشباب العربي التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشارك في الجلسة عدد من الأكاديميين وخبراء الإعلام، منهم الدكتورة عبير رفقي، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية والدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالقرية الذكية والدكتور محمد النشار، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة حنان يوسف، إلى أهمية تمكين الشباب في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز دور الشباب في الإعلام الرقمي والمواطنة الرقمية، موضحة ان الحاجة ملحة الى تعزيز جودة العملية التعليمية.

ولفتت إلى العمل داخل الأكاديمية يعكس اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية، وهو ما يتطلب توفير بيئة حاضنة مناسبة، من شأنها تعزيز دور التكنولوجيا في اطار ما اسمته المواطنة الرقمية.

وأوضحت، أن الأكاديمية البحرية هي أول جامعة في مصر والوطن العربي تمتلك كلية للذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزامها بتطوير التعليم والبحث العلمي في هذا المجال.



