شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على بيت لاهيا وحى الشجاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، بأن الاحتلال استهدف بصاروخ مجموعة من المواطنين في ساحة مسجد القسام بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة؛ ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وأصيب فلسطينيون في قصف للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين في جباليا البلد، وقصف منزلا في منطقة بلوك 7 شرق المخيم.

وأضافت "وفا" أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، كما قصفت محيط عيادة شهداء حي الزيتون.

وأصيب طفل برصاص من طائرة مسيرة للاحتلال شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مناطق شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ونسف عدة منازل بالمنطقة ذاتها، بالتزامن مع غارات عنيفة شرق رفح.