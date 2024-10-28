شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن استخدام إسرائيل لمجاله الجوى لضرب إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، تقديم العراق مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن تضمنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبته اسرائيل بخرق أجواء العراق وسيادته.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قال العوادي إن العراق تقدم رسميا بمذكرة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن تضمنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراته المعتدية أجواء العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على إيران".

ووجه رئيس الوزراء وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأمريكي، بشأن هذا الخرق، طبقا لبنود اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق.

وأكدت الحكومة العراقية التزامها الثابت بسيادة العراق واستقلاله وحرمة أراضيه، وأنها تعمل على مختلف الصعد لمواجهة هذه الانتهاكات، وتشدد على عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى، خصوصا دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة.

وتابع العوادى يعكس هذا الموقف حرص العراق على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال منع أي استغلال لأراضيه في صراعات إقليمية، ودعمه حل النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل".