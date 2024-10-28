شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينة أريحا وبلدة جفنا شمال رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين مدينة أريحا وبلدة جفنا شمال رام الله، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى عمليته العسكرية الواسعة فى جنين ومخيمها شمالى الضفة الغربية المُحتلة، وسط تدمير كبير استهدف مركز المدينة بشكل لافت.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال، داهمت المدينة برفقة جرافة عسكرية، وتمركزت فى شارع الناصرة.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال احتجز عددًا من الفلسطينيين عند دوار جميل فى شارع الناصرة، بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ولفتت المصادر إلى أن جيش الاحتلال داهم عددًا من المحال التجارية على شارع الناصرة، فيما اقتحمت آليات الاحتلال ضاحية شويكة وقرية الجاروشية، واتجهت صوب بلدات دير الغصون، وعتيل، وزيتا، حيث جابت شوارعها الرئيسية والفرعية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت أنَّ قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين فى بلدة زيتا.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا فى العنف منذ أكثر من عام، خصوصًا منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة فى السابع من أكتوبر 2023 إثر الهجوم الذى شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية فى غلاف غزة.

كما تزايدت اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات على عدة مجموعات.