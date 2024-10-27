شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يحتجز ويعتقل عشرات الفلسطينيين مجردين من ملابسهم شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ23 على التوالي عملية التطهير العرقي والإبادة الجماعية في شمال قطاع غزة، ومنع الماء والطعام والدواء عنهم.

وأفادت مصادر فلسطينية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال احتجزت عشرات الفلسطينيين بينهم كبار سن وأطفال بعد تجريدهم من ملابسهم قسرا بأحد شوارع مخيم جباليا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإخلاء القسري للمواطنين من منطقة شمال قطاع غزة تحت وطأة التطهير العرقي التي يمارسها منذ 23 يوما، حيث استشهد مئات المواطنين وعشرات المفقودين تحت الأنقاض لا يستطيع أحد الوصول لهم.

ويتعرض أكثر من 100 ألف مواطن في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا لحصار وقصف متواصل من الاحتلال، وقتل كل من يحاول تقديم الخدمة أو الوصول للمحتاجين.