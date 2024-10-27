شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في مخزن أثاث بمعسكرات المباركية الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن فرق الإطفاء التابعة للجيش وقوة الإطفاء العام سيطرت على حريق اندلع في مخزن يحتوي على أثاث وقرطاسية بمعسكرات المباركية، دون تسجيل أي إصابات.

وأفادت الأركان الكويتية، في بيان اليوم /الأحد/، أنه يجري حاليا حصر الأضرار التي اقتصرت على بعض الخسائر المادية فقط، والتحقيق في أسباب اندلاع الحريق.