شكرا لقرائتكم خبر عن 53 شيهدا فى غارات للاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام، أن 53 شهيدا سقطوا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 46 منهم في شمال القطاع.

يذكر أن الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، قال إن ما يقوم به الكوادر الطبية في قطاع غزة يعتبر معجزة بكل المقاييس، متابعًا: "لو أحصينا الموضوع بالورقة والقلم هنلاقي أنه من غير الممكن أن يتم تقديم أي نوع من الخدمة، ولكن في فلسطين الكوادر الصحية على قدر كبير من الانتماء والوفاء لوطنهم أولًا وللمرضى ثانيًا".

وأضاف أبو رمضان، خلال حوار مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، :لدى الكوادر الطبية في قطاع غزة قدر كبير من الشجاعة ولديهم استعداد للتضحية من أجل إنقاذ الآخرين، هناك أمثلة عديدة على تفاني الأطقم الصحية في العمل وحماية المستشفيات والبقاء مع المرضى لتقديم الخدمات لهم في ظل القصف والعدوان الإسرائيلي، وأيضًا على مستوى أطقم الإسعاف الذي لهم دور كبير في هذه الحرب.