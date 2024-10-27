شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: استشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال في الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم /الأحد/، باستشهاد 3 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت مركزا مستحدثا لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي - الدفاع المدني في بلدة عين بعال بقضاء صور في محافظة الجنوب.



وأشارت الوكالة إلى سقوط شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى مدرسة الأونروا في حي صلحة ببلدة برج الشمالي في قضاء صور.



وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدات مجدل زون، والجرمق، والمحمودية قرب العيشية في منطقة جزين، والبازورية، والبازورية، والقاسمية، كما شن غارتين على الساحل البحري قبالة بلدة البرغلية بقضاء صور، بالإضافة إلى غارة على منطقة البرغلية ما أدى إلى سقوط إصابات.



من جانبه، أعلن "حزب الله" قصفه لتجمعين لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي بلدة الضهيرة بالصواريخ، وعند أطراف بلدة عيترون بالصواريخ وقذائف المدفعية، مشيرا إلى استهداف تجمعات لقوات الاحتلال في مستعمرات "مرغليوت"، و"الزاعورة"، و"المنارة" بالصواريخ.