شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يُشدد على ضرورة تحقيق السلام في أوكرانيا وغزة والسودان ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة تحقيق السلام العادل في أوكرانيا وقطاع غزة والسودان ولبنان، واحترام مبادئ سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية.



جاء ذلك خلال مشاركة جوتيريش في قمة مجموعة البريكس، التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم في قازان، بالاتحاد الروسي، بحسب ما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /الأحد/.



وأكد الأمين العام - في كلمته أمام القمة - ضرورة التمسك في كل مكان بقيم ميثاق الأمم المتحدة وسيادة القانون ومبادئ السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول، معربا عن دعمه القوي لإبرام اتفاق للملاحة الآمنة في البحر الأسود، الذي يعد طريقا أساسيا للأمن الغذائي العالمي.



كما شدد على الحاجة إلى تحقيق السلام في غزة بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الرهائن وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل فعال وبدون عوائق وتحقيق تقدم لا رجعة فيه لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.



وقال الأمين العام: "نحتاج إلى السلام في لبنان والوقف الفوري للأعمال العدائية والتحرك باتجاه تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل. كما نحتاج إلى السلام في أوكرانيا، سلام عادل يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة. ونحتاج إلى السلام في السودان وأن تُسكت كل الأطراف أسلحتها وتلتزم بمسار السلام المستدام".



وأكد جوتيريش أن قمة المستقبل- التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في سبتمبر- رسمت طريقا لتعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن الدوليين، وقال:"الآن، يجب أن نحول الكلمات إلى أفعال ونحن نؤمن أن مجموعة البريكس يمكن أن تقوم بدور مهم للغاية في هذا الاتجاه".