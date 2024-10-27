شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونيسيف": الحرب في السودان سببت واحدة من أشد المآسي والأزمات في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" تيس إنجرام أن الحرب في السودان المستمرة منذ أكثر من عام ونصف ألقت بأثارها على الأطفال ، لاسيما أن الأعداد الكبيرة للنازحين هى من أحدى المآسي الأكبر في العالم ومن أكبر أزمات النزوح للأطفال في العالم.

وقالت إنجرام - في مداخلة لقناة (الحرة) الإخبارية - "إن هناك 13 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في السودان لذلك هذه الأزمة تهدد البلاد برمتها ، وهناك 14 منطقة في السودان على شفا المجاعة كما تم تأكيد المجاعة في مخيم شمال دارفور"، معربة عن قلقها بشأن هذا الوضع.

وأضافت أن هناك أكثر من 4 ملايين طفل من المتوقع أن يعانوا من المجاعة في هذا العام ، لذلك نحن بحاجة إلى مساعداتهم بالغذاء المعالج من أجل تخطي آثار انعدام الأمن العذائي ولكن لا يمكننا فعل ذلك بسبب الصراع وعدم قدرتنا على الوصول الى الأطفال بسبب العراقيل الكثيرة.

وأوضحت أننا نواجه العديد من التحديات ولكن أكبر تحد نواجهه هو إداري ولوجستي حيث أن هناك قيودا كثيرة على تحركاتنا، لذلك نحت كل أطراف النزاع على الالتزام بمسؤولياتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والسماح لنا بالوصول الى الأطفال لإيصال المساعدات إليهم.

يشار إلى أن الحرب المتواصلة في السودان منذ عام ونصف دفعت أكثر من 14 مليون شخص على الفرار من منازلهم في وواحدة من أكبر أزمات النزوح التي يشهدها العالم.