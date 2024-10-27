شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي بالنصيرات.. و27 شهيدا بالقطاع منذ الفجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد أن طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين في غرب النصيرات؛ ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 4 آخرين.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية محلية القول إن 27 مواطنا استشهدوا خلال القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الفجر، من بينهم 25 شخصا في شمال القطاع.