شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، ورام الله، وجنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، بلغت أكثر من 11 ألفا، و400 مواطن من الضفة بما فيها القدس.