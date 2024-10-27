شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود وإصابة 14 خلال مواجهات مع حزب الله جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل 4 من أفراده وإصابة 14 آخرين في معركة مع مقاتلي حزب الله في إحدى قرى جنوب لبنان مساء أمس.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء القتلى، وقال إنهم من قوات الاحتياط وجميعهم من كتيبة 8207 التابعة للواء ألون، وكان أحدهم حاخام الكتيبة والآخر قائد فصيلة والثالث نائب قائد سرية، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

وأضاف أن من بين الجنود الـ 14 الجرحى، خمسة في حالة خطيرة، فيما قُتل ثلاثة من عناصر حزب الله في تبادل إطلاق النار. ولا تزال تفاصيل المعركة قيد التحقيق.