اخبار الخليج

الصحة اللبنانية: استشهاد 13 شخصا في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب البلاد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: استشهاد 13 شخصا في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة مرجعيون أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة شخص بجروح .

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الأحد، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على زوطر الشرقية أدت إلى استشهاد 3 أشخاص، كما أسفرت غارة على بلدة الشهابية عن سقوط 5 شهداء .

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجّه وأوقعوهم بين قتيل وجريح

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements