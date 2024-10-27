شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: استشهاد 13 شخصا في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة مرجعيون أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة شخص بجروح .

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الأحد، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على زوطر الشرقية أدت إلى استشهاد 3 أشخاص، كما أسفرت غارة على بلدة الشهابية عن سقوط 5 شهداء .

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجّه وأوقعوهم بين قتيل وجريح