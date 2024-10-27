شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة أممية بالسودان تدين هجمات الدعم السريع على ولاية الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

أعربت كليمنتين نكويتا سلامي، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشئون الإنسانية في السودان، عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بتصاعد العنف المسلح وهجمات الدعم السريع ضد المدنيين في ولاية الجزيرة، والذي أفادت التقارير أنه أودى بحياة العشرات من المدنيين.

وكشف بيان رسمي عن منسقة الأمم المتحدة، أن التقارير الأولية بين 20 و25 أكتوبر، تشير إلى أن قوات الدعم السريع شنت هجومًا كبيرًا عبر شرق الجزيرة.

وبحسب ما ورد أطلق مقاتلو الدعم السريع النار على المدنيين دون تمييز، وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، ونهبوا الأسواق والمنازل على نطاق واسع وأحرقوا المزارع، كما تعرض سكان العديد من القرى، بما في ذلك صافيتا غنوباب والهلالية والعزيبة، لاعتداءات جسدية وإذلال وتهديدات مما أدى إلى فرار عشرات المدنيين من منازلهم بحثًا عن الأمان.

وقالت نكويتا سلامي "لقد صدمت بشدة من تكرار انتهاكات حقوق الإنسان من النوع الذي شهدناه في دارفور العام الماضي، مثل الاغتصاب والهجمات المستهدفة والعنف الجنسي والقتل الجماعي في ولاية الجزيرة، هذه جرائم فظيعة"، وأضافت إن النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً يتحملون وطأة الصراع الذي أودى بالفعل بحياة الكثيرين.

وكشف البيان أنه لم يتم تحديد عدد الضحايا المدنيين من جراء هذه الهجمات حتى الآن، مشيرا إلى آلاف الأسر قد فرت من منازلها إلى عدة مناطق داخل ولاية الجزيرة، بينما نزح آخرون إلى ولايتي القضارف وكسلا.

وأضافت نكويتا سلامي: "إن مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية العامة محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وهو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور، ويجب حماية المدنيين أينما كانوا".