شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية السورية: إعادة تشغيل الرحلات بين مطارى دمشق وجدة من 7 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل ممثلة في مؤسسة الخطوط الجوية السورية، إعادة تشغيل رحلاتها بين مطاري دمشق الدولي وجدة في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 7 نوفمبر المقبل.

وقال مدير عام المؤسسة المهندس حاتم كباس - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد، إنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات لمطار جدة بمعدل رحلتين أسبوعيًا وستكون يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.

وأضاف أن تشغيل هذه الرحلات سيخدم أبناء الجالية بين البلدين وينشط حركة النقل والتواصل بكافة الأصعدة.. داعيًا الراغبين بالحجز للتواصل مع مكاتب الطيران السورية، لافتًا إلى أن التشغيل المنتظم للرحلات بين المطارين كان قد توقف في 8 مايو عام 2016.