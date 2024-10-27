شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان - بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

يذكر أن هناك تصاعدا مستمرا في أعداد المستعمرين المقتحمين للمسجد الأقصى، حيث كانت أعدادهم قبل عدة سنوات لا تتجاوز الـ 5 آلاف سنويا، في حين وصلت هذا العام إلى أكثر من 60 ألف مقتحم.

وفي السياق ذاته.. شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها العسكرية على شارع "جبع-حزما" شمال القدس المحتلة، وأعاقت مرور المواطنين عبره.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في شارع "جبع- حزما"، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت مرور المركبات؛ ما تسبب بأزمة خانقة.