شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لمخيم "جباليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عشرون فلسطينيا، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي لمخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن القصف، الذي استهدف مربعا سكنيا في مخيم جباليا، أسفر عن إصابة العشرات، مشيرة إلى أنه من بين الشهداء، أطفال ونساء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و924 فلسطينيا، وإصابة 100 ألف و833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.