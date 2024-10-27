شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تهدى النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامى للشباب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، عن إشادتها بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في دعم الشباب العربي، موضحة إنها تلعب دورا بارزا في تعزيز دورهم، وهو ما يبدو في القمة المنعقدة حاليا.

واعتبرت أن القمة تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب في مجال الإعلام عبر اقتحام التكنولوجيا الحديثة، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس أهمية تعزيز ثقافة الحوار وتبادل والخبرات، مع تعاظم التحديات التي تواجه الشباب في مختلف المجالات.

وأشارت إلى دور مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، موضحة انها أقامت منتدى الشباب العربي الأوروبي قبل ايام برعاية وزارة الشباب والرياضة، وهو ما يؤكد الإيمان بالحاجة إلى تعزيز ثقافة الحوار.

وأهدت أبو غزالة هذه النسخة من قمة الابداع الإعلامي للشباب العربي إلى الشباب الفلسطيني الذي يناضل في سبيل الحصول على الحقوق المشروعة للفلسطينيين في مواجهة العدوان الغاشم.