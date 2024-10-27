شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الإبداع الإعلامى للشباب العربى تعرض فيلما تسجيليا حول قضايا وأنشطة القمة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي أعمالها بعرض فيلم تسجيلي، حيث تناول اهم أنشطة القمة والتي تتضمن العديد من القضايا بالإضافة الى تبادل الخبرات بين الشباب العربي في المجال الإعلامي.

واعتبرت أن الهدف الرئيسي من القمة ليس فقط تطوير العمل الإعلامي وإنما تعزيز الإبداع والابتكار إيمانا بقدرة الشباب على قيادة الإعلام.

وتدور المناقشات حول الذكاء الاصطناعى وتحدياته في المجال الإعلامي، ومدى تأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى الصحفي، فضلا عن تحديات التغطيات الإعلامية في الدول العربية، إلى جانب الأمن الرقمي للمؤسسات الإعلامية والصحفية، والصحة النفسية للإعلاميين والصحفيين.

وتتناول فعاليات القمة كذلك مسابقة «الميدياثون» للشباب العربي من صناع الأفلام والمصممين والمبرمجين، وطلبة كليات الإعلام من الجامعات العربية، والتي تغطي مختلف الموضوعات المتعلقة بمجالات الإعلام.

وتم الإعلان عن إهداء النسخة الأولى من القمة، للقضية الفلسطينية، فضلا عن تخصيص جائزة للأعمال الإبداعية في مجال "حب ودعم فلسطين" ضمن مسابقة "الميدياثون"، وذلك تأكيدا على الدعم الكامل الذي توليه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني واعتزازًا بصموده في الدفاع عن بلاده.

وتهدف النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي إلى جمع نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين لمناقشة القضايا الهامة في مجال الإعلام، بما يعكس ثقة المجتمع الإعلامي العربي في مصر كأحد أقطاب الاعلام وأقدمها في العالم العربي.