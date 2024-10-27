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الصحة الفلسطينية: الوضع فى شمال غزة صعب جدا ونحو ألف شهيد منذ بدء الحصار

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الأحد، 27 أكتوبر 2024 10:19 ص

قالت وزارة الصحة الفلسطينية: الوضع في شمال قطاع غزة صعب للغاية ونحو 1000 شهيد منذ بدء الحصار الإسرائيلي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الصحة الفلسطينية: لا نعرف مصير نحو 300 من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان ونحمل الاحتلال المسؤولية عن حياتهم.

وتابع الصحة الفلسطينية: نناشد العالم التدخل لإنقاذ المواطنين في شمال القطاع قبل فوات الأوان.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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