شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: الوضع فى شمال غزة صعب جدا ونحو ألف شهيد منذ بدء الحصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم الأحد، 27 أكتوبر 2024 10:19 ص

قالت وزارة الصحة الفلسطينية: الوضع في شمال قطاع غزة صعب للغاية ونحو 1000 شهيد منذ بدء الحصار الإسرائيلي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". وأضافت الصحة الفلسطينية: لا نعرف مصير نحو 300 من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان ونحمل الاحتلال المسؤولية عن حياتهم. وتابع الصحة الفلسطينية: نناشد العالم التدخل لإنقاذ المواطنين في شمال القطاع قبل فوات الأوان.

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