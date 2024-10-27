شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين بقصف إسرائيل على منزل يؤوى نازحين بمشروع بيت لاهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، عن المصادر قولها "إن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة غباين الذي يسكنه نازحون من عائلة الكحلوت بمشروع بيت لاهيا مما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، بالإضافة إلى عدد من المفقودين.

وكان أكثر من 35 فلسطينيا قد استشهدوا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم خمسة منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا، تعود لعائلات أبو شدق، المصري، وسلمان.

وتواصل قوات الاحتلال منذ الخامس من أكتوبر الجاري، اجتياحها البري وقصفها العنيف لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعيها لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.