شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على محيط الحدث وبرج البراجنة وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكر "التلفزيون اللبناني" أن إسرائيل شنت سلسلة غارات جوية أدت إلى اندلاع حرائق وانهيار بعض المباني في الضاحية الجنوبية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا سكان منطقتين في الضاحية إلى إخلاء منازلهم بزعم وجود منشآت ومواقع تابعة لحزب الله.