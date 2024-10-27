شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: نحرص على المشاركة فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين من أجل تعزيز الشراكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط الكويتية المهندسة نورة الفصام حرص دولة بلادها على المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين من أجل تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.



وقالت الفصام -في تصريح لتلفزيون الكويت مساء السبت- إن المشاركة تأتي من اهتمام الكويت بضرورة تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في قضايا مهمة عدة على الساحة الدولية مؤكدة أنها عقدت اجتماعات بناءة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي وعلى رأسهم مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا تناولت أهمية تعزيز دور الصندوق وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات والأمثلة الناجحة لتعاون الدول فيما بينها خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.



وأضافت أنه كان هناك اجتماع مع ممثلي البنك الدولي لتعزيز الشراكة بين دولة الكويت والبنك والاستفادة من خبراته في الإصلاحات المالية والاقتصادية في دولة الكويت.



وشددت وزيرة المالية الكويتية حرص الكويت على تبادل الخبرات مع صندوق النقد والبنك الدوليين ودعمها للطاقات الشبابية للعمل في هذه المؤسسات العالمية.



في سياق متصل.. وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على اتفاقيتي قرض مع حكومة بنين ومنحة للحكومة اليمنية.



وذكر الصندوق الكويتي أنه تم التوقيع على اتفاقية قرض بين حكومة بنين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاها قرض مقداره 5ر4 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 14.7 مليون دولار تقريبا للإسهام في تمويل مشروع توفير المياه لمدينتي باسيلا وألادا في جمهورية بنين، كما وقع الصندوق اتفاقية منحة مع الحكومة اليمنية يقدم الصندوق بمقتضاها منحة مقدارها 300 ألف دينار كويتي أي ما يعادل مليون دولار تقريبا للإسهام في تمويل مشروع إعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات لغرض إعادة تأهيل مستشفى ابن سينا العام في محافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية.