شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: استهداف الاحتلال مستشفى كمال عدوان شمال غزة جريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة الفلسطينى ماجد أبو رمضان، اليوم /السبت/ إن استهداف الاحتلال الإسرائيلى لمستشفى كمال عدوان وحصاره، وإطلاق النار عليه واعتقال كوادر صحية عاملة فيه وعدد من الجرحى والمرضى، ومنع وصول الدعم الصحى إليه، يعد جريمة حرب وانتهاكا كبيرا بحق الإنسانية.



وأضاف أبو رمضان - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه منذ أكثر من عام تواصل قوات الاحتلال أشكال العنف والانتهاك والتدمير والقتل والاعتقال كافة بحق المنظومة الصحية فى المحافظات الجنوبية، مشيرا إلى أن عدوان الاحتلال دمر البنية التحتية وأدى لانعدام أى ظروف بيئية صحية، وما يصاحبه من انتشار الأمراض بشكل كبير.



وأشار إلى أن كوادر العمل الصحى العاملة فى المنظمات الصحية الدولية أيضا لم تسلم من عدوان قوات الاحتلال، وكذلك مركبات الإسعاف، التى تعد جزءا من الأمل فى النجاة، حيث تم قصفها وتدميرها وحرقها، والعديد من المرضى والأطفال فقدوا حياتهم داخل المستشفيات جراء الحصار والقصف وقطع الإمداد الصحي.



وجدد أبو رمضان نداء الاستغاثة للعالم أجمع من أجل وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلى عن أبناء الشعب الفلسطينى والمنظومة الصحية المنهارة، مؤكدا أن حياة الآلاف من المرضى والجرحى فى خطر كبير جدا، والمنظومة الصحية بحاجة فورية للدعم والإسناد والحماية، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته بشكل عاجل.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد اقتحمت، أمس الجمعة، مستشفى كمال عدوان فى بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وطلبت من المرضى النزول إلى الساحة الرئيسية فيه.