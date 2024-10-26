شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 5 آخرين فى معارك جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 5 آخرين فى معارك جنوبى لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، انتهاء هجومه على إيران وعودة طائراته، بعد شن 3 موجات من الضربات.

وقال إن طائراته "قصفت منشآت تصنيع صواريخ استخدمت لإنتاج الصواريخ التى أطلقتها إيران على إسرائيل، على مدى العام الماضي".

كما أوضح الجيش أنه "قصف مصفوفات صواريخ أرض جو، وقدرات طيران إيرانية إضافية كانت تهدف إلى تقييد العملية الجوية الإسرائيلية فى إيران".

وأضاف الجيش الإسرائيلى أنه "استكمل ضربات موجهة ودقيقة على أهداف عسكرية بعدد من المناطق فى إيران".

وقال الجيش إن طائراته "عادت بأمان" بعد شن الهجوم.

كما هدد الجيش الإسرائيلى بأنه "إذا اقترف النظام الإيرانى خطأ بدء جولة جديدة من التصعيد، فسوف نكون ملزمين بالرد".

وكانت مصادر إعلامية كشفت أنه "تم تنفيذ 3 موجات من الضربات الإسرائيلية على إيران".