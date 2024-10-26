شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق ضخمة فى شمال إسرائيل بسبب الصواريخ القادمة من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أفادت القناة 12 الإسرائيلية باندلاع حرائق ضخمة في وادي الحولة، شمال إسرائيل، إثر قصف من لبنان، مضيفة أن 8 فرق إطفاء تعمل في عدة مواقع للسيطرة على النيران.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت في بيان، شن هجوم جوى بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب، ‏وأصابت أهدافها بدقّة.‏

من ناحية أخرى، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بأن يحمر الشقيف تتعرض في هذه الأثناء لقصف بالقذائف الانشطارية الإسرائيلية المحرمة دوليا، بعد غارات شنها الطيران الحربي على أطراف البلدة لجهة نهر الليطاني.