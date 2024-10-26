شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي ينتخب أربعة نواب لرئيسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب البرلمان العربي اليوم/ السبت/ أربعة نواب لرئيس البرلمان بعدما انتخب البرلمان صباح اليوم النائب الإماراتي محمد أحمد اليماحي رئيساً جديداً لولاية مدتها عامان خلفاً للرئيس السابق عادل بن عبد الرحمن العسومي.

وشارك في الانتخابات 63 نائباً من إجمالي 88 نائباً بالبرلمان العربي، وأعلنت اللجنة المنظمة المشكلة من أربعة من أعضاء البرلمان أن هناك 60 صوتاً صحيحاً في انتخابات نواب رئيس البرلمان، بينما كان هناك ثلاثة أصوات غير صحيحة.

وأسفرت نتائج انتخابات نائب رئيس البرلمان العربي عن حصول النائب الجزائري فؤاد سبوتة على 58 صوتاً، والنائب العراقي أحمد عبد الله الجبوري على 56 صوتاً ثم النائب العماني سعيد بن حمد السعدي على 40 صوتاً، ثم كل من النائب طارق نصير (مصر) والنائبة إحسان بركات (الأردن) الذين تساوت أصواتهما بحصولهما على 37 صوتاً..وتقرر إجراء جولة إعادة بين النائب طارق نصير والنائبة إحسان بركات.

وقبيل إجراء جولة الإعادة، أعلنت النائبة الأردنية إحسان بركات عن تنازلها عن الترشح لمنصب نائب رئيس البرلمان العربي لصالح النائب طارق نصير تقديراً منها ومن المملكة الأردنية الهاشمية لمصر وللنائب طارق نصير، وقالت "إنه لا فرق بين مصر والأردن، ونعتبر أنفسنا دولة واحدة"، و وجهت التحية للنائب طارق نصير، وسط تصفيق النواب، فيما تقدم النائب طارق نصير بالشكر للنائبة الأردنية، مشيداً بالعلاقة بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، تقدم النائب علاء عابد باسمه وباسم الوفد المصري بالتحية للنائبة الأردنية، ووصفها بالمرأة الحديدية، مشيراً إلى أن هذه البادرة تعبر عن أصالتها وأصالة الأردن الشقيق، واقترح أن تتولى منصب رئيسة اللجنة التشريعية بالتزكية.

وبعد ذلك، أعلن رئيس البرلمان محمد اليماحي فوز أربعة نواب بمنصب نائب رئيس البرلمان البرلمان العربي هم فؤاد سبوتة (الجزائر)، أحمد عبد الله الجبوري (العراق) سعيد بن حمد السعدي (سلطنة عمان) وطارق نصير (مصر).

ثم تم تشكيل اللجان الدائمة، وهي لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون الاجتماعية والثقافية..ثم قرر رئيس البرلمان رفع الجلسة لإعطاء الفرصة لكل لجنة لاختيار رئيسها ونائبه.