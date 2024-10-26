شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعليقا على هجوم إسرائيلي ضد إيران: نحث جميع الأطراف على ضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

أدان عدد من الدول الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، والذى نفذه جيش الاحتلال فجر السبت، وأسفر عن مقتل جنديين إيرانيين، وفق ما أعلن الجيش الإيراني في بيان.

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد بين إسرائيل وإيران، وحثت على إعادة الأوضاع لطبيعتها في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن نفذت إسرائيل ضربات جوية على مواقع عسكرية في إيران.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "نحث جميع الأطراف على ضبط النفس ووقف العنف وتجنب سيناريو كارثي".