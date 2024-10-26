شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد فلسطينى برصاص إسرائيلى فى مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان السبت، استشهاد شاب فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن حاصرت منزله قوات الاحتلال في مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

من ناحية أخرى، أصيبت مسنة، اليوم السبت، بكسور عقب مهاجمة مستعمرين للمزارعين وقاطفي الزيتون في قريوت جنوب نابلس.

وقال الناشط بشار القريوتي، إن مستعمرين هاجموا المزارعين في قريوت، وأجبروهم بالقوة على إخلاء أراضيهم، الأمر الذي أدى لإصابة مسنة بكسور عقب سقوطها، وجرى نقلها للمستشفى.