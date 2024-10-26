شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، 15 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/، اليوم/السبت/،أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضّفة، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني للعشرات من المواطنين، وتحديدا في بلدة عناتا/القدس، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، بلغت أكثر من 11 ألفا، و400 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس.

يذكر أنّ جيش الاحتلال، يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في شمال غزة، في ضوء حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام، ضد النساء، والأطفال، والطواقم الطبية، يرافقها جرائم مروّعة، وعمليات تعذيب ممنهجة علماً بأنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى، والجرحى، وكبار السّن.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.