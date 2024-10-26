شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل": لا زلنا في كل مواقعنا جنوب لبنان والجنود يواصلون عملهم رغم التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم السبت، أنها لا تزال في كل مواقعها جنوب لبنان، لافتة إلى أن جنود حفظ السلام يواصلون عملهم الأساسي رغم التحديات.

وقال الناطق باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان- إن "جنود حفظ السلام يواصلون عملهم الأساسي المتمثل في مراقبة ما يحدث على الأرض ورفع التقارير رغم التحديات".

وأضاف "لا زلنا في كل مواقعنا، ونعني بذلك كل موقع من هذه المواقع".

وكانت "اليونيفيل" قد أعلنت أمس الجمعة، عن تعرضها مجددا لاستهدافات في يارين وبيت ليف وكفرشوبا بجنوب لبنان، مؤكدة أنها لا تزال على الأرض وعلى استعداد لدعم مسار حل النزاع من خلال حلّ سياسي وديبلوماسي - وليس من خلال العنف.