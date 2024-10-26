شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردني: لم نسمح بمرور طائرات للأطراف المتصارعة أجواء بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية في تصريحات إعلامية نقلته وكالة الأنباء الأردنية، أنه "لم يتم السماح لأي طائرة عسكرية بعبور الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة"، جاء ذلك بعد الهجوم التى شنته إسرائيل على إيران فجر السبت.

وقد أدانت المملكة الأردنية، القصف الجوي الذي شنته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت المملكة في بيان نشرته "بترا"، إن "القصف الجوي الذي شنته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادتها وتصعيداً خطيراً يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة".

وأكدت المملكة رفضها "بشكل مطلق التصعيد الخطير في المنطقة والانتهاكات للقانون الدولي ويحذر من الانزلاق إلى صراعٍ يهدد استقرار المنطقة والأمن الدولي".