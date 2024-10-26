شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب محمد اليماحى رئيسا جديدا للبرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

صوت أعضاء البرلمان العربي لصالح محمد اليماحي، خلال الجلسة الإجرائية لاختيار رئيس جديد للبرلمان خلفا لرئيسه السابق عادل العسومي.

وتشهد أعمال الجلسة الإجرائية أداء اليمين لأعضاء البرلمان العربي الجدد، ومن ثم انتخاب رئيس البرلمان العربي ونائبيه، فيما ستُعرض قوائم تشكيل اللجان الدائمة، ليتم بعدها انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم.

كما تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها، وهى لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، واجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.