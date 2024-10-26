شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تعلن إجلاء 290 من رعاياها من لبنان وسط تصاعد التوترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمال المهاجرين في الفلبين اليوم /السبت/ أنها تمكنت من إجلاء 290 مواطنا فلبينيا من لبنان على متن رحلة جوية مستأجرة، وذلك على ضوء تصاعد التوترات جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه من المتوقع أن تصل الطائرة التي تقل الرعايا الفلبينيين الذين تم إجلاؤهم من لبنان إلى العاصمة مانيلا في وقت لاحق اليوم، مشيرة إلى أنه تم تنظيم هذه الرحلة الجوية من جانب وزارة العمال المهاجرين ووزارة الشؤون الخارجية والسفارة الفلبينية في تركيا.

وبوصول هذه المجموعة الجديدة، يكون إجمالي عدد العمال الفلبينيين الذين تم إعادتهم إلى البلاد منذ شهر أكتوبر عام 2023 قد ارتفع إلى 903 عمال و47 فردا من أسرهم؛ وذلك حسبما أفادت وزارة العمال المهاجرين الفلبينية.

وكان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن قد أصدر، في وقت سابق من الشهر الجاري، أوامر بإجلاء رعايا بلاده من لبنان بأي وسيلة، وسط تصاعد حدة التوترات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.