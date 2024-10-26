شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية تستهدف العاصمة اللبنانية بيروت والان مع تفاصيل الخبر

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي 8 غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وتركزت الغارات على حارة حريك، الكفاءات، برج البراجنة، ومنطقة الليلكي، وأدت إلى دمار كبير في المناطق المستهدفة بحسب مقاطع مصورة متداولة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة على منزل لآل حمزة في حي الصوان في بلدة كفررمان ودمره.

من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن "العدوان الجوي على مدينة النبطية منتصف الليل أدى إلى تدمير مبنى ابو علاء الحنون بمحاذاة مدارس المصطفى وتحويله ركاما، وهو مبنى يضم ملحمة ومحالا تجارية ومكاتب وشققا سكنية، وألحق اضرارا فادحة بالمباني والمحال التجارية المجاورة اضافة الى مبنى مهنية النبطية حيث نجت في داخله عائلات نازحة".

وعملت فرق من الكشافة وإسعاف النبطية والهيئة الصحية على نقلهم إلى خارج المنطقة.