شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام سورية: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبد الوهاب الجندىالسبت، 26 أكتوبر 2024 09:39 ص
قالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.
وقال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا: "حوالي الساعة 00 : 2 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى".
وأضاف المصدر، أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، مشيراً إلى أن العمل ما يزال جارياً على تدقيق نتائج العدوان".
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