اخبار الخليج

وسائل إعلام سورية: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام سورية: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبد الوهاب الجندى

السبت، 26 أكتوبر 2024 09:39 ص

قالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا: "حوالي الساعة 00 : 2 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى".

وأضاف المصدر، أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، مشيراً إلى أن العمل ما يزال جارياً على تدقيق نتائج العدوان".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements