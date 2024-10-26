شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتى يتفقد مواقع الدفاع الجوى ويطلب تحقيق أقصى درجات "الاستعداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وزير الدفاع والداخلية بالكويت الشيخ فهد يوسف الصباح، الجمعة، درجة "الجاهزية والاستعداد" في سلاح الدفاع الجوي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الكويتية، أن الشيخ فهد يوسف الصباح قام بجولة شملت المواقع الميدانية، اطلع من خلالها على الأعمال والتقنيات المستخدمة لإدامة الجاهزية القتالية والفنية لمنظومات الدفاع الجوي.

وشدد وزير الدفاع الكويتي، على "تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد لحفظ أمن وسلامة أجواء الوطن، وضرورة الاستمرار في هذا النهج لتعزيز القدرات الدفاعية".

وقال إن سلاح الدفاع الجوي محوري في الدفاع عن أجواء البلاد، مؤكدا أهميته كركيزة أساسية "ضمن منظومتنا الدفاعية".

وقالت وزارة الدفاع، إن وزير الدفاع الكويتي أكد أن "القيادة تولي اهتماما كبيرا لتوفير كل الإمكانات التي تضمن التفوق والجاهزية الدائمة لقواتنا المسلحة".

ويوم الاثنين الماضي، حذرت الكويت، المجتمع الدولي من الانزلاق إلى هاوية حرب لا تعرف نهايتها ولا حدودها، في ظل تصاعد الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين ولبنان والمنطقة بأسرها.

والأسبوع الماضي، زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، العاصمة الكويتية، حيث التقى كبار المسؤولين، وقال في مؤتمر صحفي مع وسائل إعلام كويتية، الثلاثاء، إن بلاده "تلقت تطمينات من دول المنطقة بعدم استخدام أراضيها وأجوائها في الهجمات ضد إيران".

وأشار عراقجي، إلى أن احتمالات اندلاع حرب شاملة في المنطقة واردة، في ضوء التطورات الأخيرة، خصوصا مع تصاعد المواجهات بين إيران وإسرائيل.