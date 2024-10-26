شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يفرج عن الناشط عبود بطاح بعد اعتقاله من مستشفى كمال عدوان والان مع تفاصيل الخبر

أكد الناشط الفلسطيني، عبود بطاح، الإفراج عنه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن تم اعتقاله في مستشفى كمال عدوان.



وكتب عبود بطاح على صفحته: الحمد الله الذى نجانا مؤكدا الإفراج عنه والتواجد في قطاع غزة".

وقد اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الناشط الفلسطيني عبود بطاح، من مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، بعد اقتحامه.

وتفاعل المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خبر اعتقال الناشط عبود بطاح، حيث كتب أحدهم، إن "جيش الاحتلال يختطف عبود بطاح من مستشفى كمال عدوان، ويعرضه للتنكيل ثم يقتاده لجهة مجهولة، ومخاوف جدية على حياته".

ويشتهر عبود بطاح، بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد فيها الأوضاع في قطاع غزة، ويتميز بطريقة بسيطة وفكاهية في عرضه، رغم الدمار الذى ينفذه الاحتلال الإسرائيلي في المدينة الفلسطينية.