شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا والصومال يوقعان اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الجمعة، توقيع اتفاقية جديدة بين أنقرة ومقديشو من أجل التنقيب عن النفط والغاز في الصومال.

جاء إعلان الوزير التركي، خلال استقبال سفينة التنقيب التركية "الريس عروج" ("Reis Oruç") في ميناء العاصمة الصومالية مقديشو، لبدء مهمتها في البحث والاستكشاف بموجب اتفاقيات سابقة بين البلدين.

وقال بيرقدار، إنه تم توقيع الاتفاقية الجديدة بين شركة النفط التركية "TPAO" وهيئة البترول الصومالية، ليتم من خلالها التنقيب عن النفط والغاز في البلد العربي، معربا عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الجديدة.

وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقية الجديدة سيتم تنفيذ أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الصومالية.

ووصلت السفينة "الريس عروج" إلى مقديشو بموجب مذكرة تفاهم أبرمت بين البلدين في مارس الماضي، لاستكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط في المناطق البرية والبحرية الصومالية.

ووقعت تركيا والصومال، خلال العام الجاري اتفاقية تعاون في المجالات الدفاعية والاقتصادية خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي إلى أنقرة.

وقال بيرقدار، اليوم، إن السفن التابعة لقيادة القوات البحرية التركية سترافق "الريس عروج" خلال مهمتها "التاريخية" في الصومال.

وفي 18 يوليو الماضي، وقعت الدولتان اتفاقية إنتاج لثلاث مناطق بحرية، تغطي كل منها مساحة تبلغ حوالي 5 آلاف كيلومتر مربع في المناطق البحرية الصومالية، بحسب بيراقدار.

ومن المقرر أن تستمر مهمة سفينة التنقيب التركية "الريس عروج" في الصومال 7 أشهر، وترافقها سفينتا الدعم والإسناد "زغانوس باشا" و"سنجار"، وسفينة التتبع "أطامان"، إضافة إلى فرقاطتين للبحرية التركية.

وأقيم في مقديشو، اليوم، حفل استقبال للسفينة، بحضور مسؤولين صوماليين وأتراك، على رأسهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ووصف الحدث بأنه "يوم تاريخي".

وستخزن السفينة، بيانات البحث السيزمي التي ستجمعها قبالة السواحل الصومالية، في مديرية معالجة البيانات التابعة لشركة النفط التركية "TPAO" بالعاصمة أنقرة، وفي حال التوصل إلى مؤشرات إيجابية، ستبدأ عملية التنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة.