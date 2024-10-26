شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى لوزير الخارجية الأمريكى..الأولوية لوقف إطلاق النار وردع العدوان الاسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الأولوية وقف اطلاق النار وردع العدوان الاسرائيلي خاصة وان هناك اكثر من مليون و400 ألف لبناني نزحوا من المناطق التي تتعرض للاعتداءات ، كما تنتهك إسرائيل القانون الدولي باعتدائها على المدنيين والصحافيين والطاقم الطبي.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء اليوم الجمعة أن ذلك جاء خلال إجتماع ميقاتي مع وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن في لندن، بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة الأمريكية ماثيو ميلر، ومسؤول معهد الدراسات الدولية في الخارجية الأمريكية جيمس روبي وسفير لبنان في لندن رامي مرتض ومستشار رئيس الحكومة اللبنانية زياد ميقاتي.



وشدد ميقاتي على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 كما هو،من دون تعديل" ، وقال: المطلوب أولا التزام حقيقي من إسرائيل بوقف اطلاق النار، لان التجربة السابقة في ما يتعلق بالنداء الأمريكي - الفرنسي المدعوم عربيا ودوليا، لوقف إطلاق النار أثرت على صدقية الجميع.



بدوره ،قال وزير الخارجية الأمريكي ان واشنطن ما زالت تسعى للحل الدبلوماسي لوقف فوري لاطلاق النار والتزام كل الأطراف بالقرارات الدولية التي تضمن الاستقرار في المنطقة".



وأعرب "عن دعم الولايات المتحدة للمؤسسات الحكومية لا سيما الجيش والقوى الأمنية"، وشدد على "أهمية الدور المناط بالجيش في تنفيذ القرار 1701" وأهمية التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع القائم ووقف العنف".