شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: لبنان يواجه أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، اليوم /الجمعة/، أنه يجب على جميع الأطراف المتنازعة في لبنان احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، لافتة إلى أنه مع كل يوم يمر، تتسع دائرة العنف المميتة، تاركة مزيدا من الدمار والمعاناة.



وقالت "بلاسخارت" - في بيان، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم - إن لبنان يواجه حاليا أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية، مع تزايد وقوع الضحايا المدنيين، والنزوح الجماعي، والدمار الواسع للبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد، لافتة إلى أن الزيادة في عدد الهجمات التي تطال المنشآت الصحية والعاملين فيها "مقلقة للغاية".



وشددت المنسقة الأممية على ضرورة بذل كل جهد لحماية المستشفيات، بموجب القانون الدولي الإنساني، من أي ضرر.. لافتة إلى ضرورة حماية العاملين في الرعاية الصحية والذين يوفرون استجابة فورية.



وأضافت: "عندما يستهدف الصحفيون الذين يحظون بحماية القانون الدولي الإنساني؛ فإن ذلك يشكل تهديدا لحقوقنا الأساسية التي تتعلق بحرية المعلومات والتعبير".