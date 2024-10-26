شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتى يؤكد أهمية دور سلاح الدفاع الجوى لحماية أجواء البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتى الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أهمية دور سلاح الدفاع الجوى المحورى فى الدفاع عن أجواء البلاد، بالإضافة لأهميته كركيزة أساسية "ضمن المنظومة الدفاعية"، مشددا على تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد لحفظ أمن وسلامة أجواء الوطن وضرورة الاستمرار فى هذا النهج لتعزيز القدرات الدفاعية.



وأكد الشيخ فهد يوسف - خلال زيارة تفقدية ميدانية قام بها لعدد من المواقع التابعة لسلاح الدفاع الجوى - أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتوفير الإمكانات التى تضمن التفوق والجاهزية الدائمة للقوات المسلحة.



وذكرت وزارة الدفاع الكويتية - فى بيان - أن وزير الدفاع استمع إلى إيجاز شامل عن طبيعة المهام والواجبات التى يقوم بتنفيذها (الدفاع الجوي) الكويتى مع بيان درجة الجاهزية والاستعداد وبرامج التدريب والتأهيل للمنتسبين لتعزيز قدرات المنظومات الدفاعية.



وأضاف البيان أن الزيارة شملت جولة تفقدية للمواقع الميدانية اطلع من خلالها على الأعمال والتقنيات المستخدمة لإدامة الجاهزية القتالية والفنية لمنظومات الدفاع الجوي.



وأشار إلى أنه فى ختام الزيارة عبر الشيخ اليوسف عن فخره واعتزازه بالجهود المبذولة من منتسبى (الدفاع الجوي) وبما شاهده من كفاءة عالية وتفان فى العمل، مؤكدا أن ذلك يعكس روح العطاء والانتماء التى تتحلى بها القوات المسلحة.