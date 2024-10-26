شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين اللبنانيين: الاحتلال استهدف الصحفيين لمنع توثيق جرائمه والان مع تفاصيل الخبر

أكد جوزيف القصيفي نقيب الصحفيين اللبنانيين، أنّ الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف الصحفيين لمنع توثيق جرائمه، لافتًا، إلى أن الصحفيين يتبعون لقنوات ومؤسسات إعلامية خاصة تعمل على نقل الوقائع والحقائق، لا أي إعلام حربي.

وأضاف القصيفي، في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي أحمد عيد: «هذا يوم حزين يطل على لبنان والصحافة والإعلام اللبنانيين بارتقاء 3 من الزملاء شهداءً وسقوط عدد من الجرحى، ومن بينهم مراسل قناة القاهرة الإخبارية الذي نتمنى له الشفاء».

وتابع، أن عدد شهداء الصحافة في لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 نحو 9 شهداء بالإضافة إلى الجرحى والمعوقين وكلهم قضوا في قصف متعمد أرادته إسرائيل لحذف أي شاهد حي على جرائمها في حق اللبنانيين المدنيين وضد المنشآت الحضارية اللبنانية.

وواصل: «كان واضحا أن هذا الاستهداف تريد منه إسرائيل عدم وجود أي عملية توثيق بالصوت والصورة للعمليات التي تقوم بها دون الأخذ بعين الاعتبار وجود مواثيق وقوانين وأعراف بروتوكولات دولية تحذر من المساس بالصحفيين والطواقم الطبية والإغاثية في أرض المعركة».